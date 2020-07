Prefeituras de Tibau e Areia Branca emitem novos decretos fechando as praias. As praias dos dois municípios registraram aglomerações durante o final de semana, assim como em outros municípios da Costa Branca e no litoral norte do estado. Além do fechamento das praias, os município também reforçaram outros medidas de combate ao novo coronavírus.

As Prefeituras dos municípios de Tibau e Areia Branca emitiram novos Decretos com medidas mais rígidas de prevenção e enfrentamento da situação de emergência ocasionada pela pandemia do coronavírus.

Em Tibau, o novo decreto estabelece que o município volta, a partir desta sexta-feira (24), a ter barreiras sanitárias, que serão intensificadas neste final de semana e no próximo. Também serão realizadas barreiras nos dois primeiros finais de semana do mês de agosto.

A intensificação das barreiras sanitárias fixas instaladas nos acessos a cidade de Tibau, segundo a Administração Municipal tem por objetivo reduzir os exageros ocasionado por algumas pessoas, como o que aconteceu no último final de semana.

A administração se refere às grandes aglomerações nas praias do município, assim em Areia Branco e em outros municípios da Costa Branca e do Litoral Norte potiguar.

Ainda de acordo com o novo decreto, o município de Tibau proíbe o acesso de veículos automotores e motocicletas à cidade de Tibau sem que os seus ocupantes apresentem documento de identificação e cópia legível do comprovante de residência ou local ou documento equivalente.

Além disso, os ocupantes dos veículos somente terão acesso à cidade caso estejam fazendo uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel 70%.

O Decreto também traz como medida, que os responsáveis pelos estabelecimentos privados deverão limitar o uso de 5 mesas, em ambiente interno e em 5 no ambiente externo, com apenas 4 cadeiras por mesa.

Deverão também, garantir a circulação de ar externo nos estabelecimentos, mantendo-se as janelas e portas abertas, sendo recomendada a não utilização de aparelhos de ar condicionado.

Também se recomenda, que todos os clientes, antes de adentrar ao estabelecimento, tenham as mãos higienizadas com álcool em gel 70% ou com água e sabão, além da exigência do uso obrigatório de máscara.

A desobediência aos comandos previstos no Decreto, caracteriza infração administrativa e sujeitará ao infrator a aplicação de penalidades administrativas e criminais.

Já em relação aos estabelecimentos comerciais privados que insistirem em desobedecer às determinações sanitárias impostos no Decreto, poderão ser penalizados com a medida administrativa de suspensão do Alvará de funcionamento.

“As pessoas precisam entender que alguns setores do comércio foram liberados, mas que o vírus ainda continua. Com isso, todas as precauções necessárias também continuam. E não devemos colocar a vida da nossa população em risco. Para tanto, estamos tomando novas medidas”, comentou o prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSDB), “Naldinho”.

Em Areia Branca o novo decreto também restringe o acesso às praias do município e o acesso de pessoas e veículos que sejam residentes em outras cidade. A barreira sanitária e restritiva volta a acontecer nos finais de semana.

Na cidade os restaurantes somente devem funcionar para alimentação, sem venda ou consumo de bebidas alcoólicas, respeitando a distância entre as mesas e o número de clientes.

Também está proibido o uso de paredão de som e os bares devem permanecer fechados. As medidas entraram em vigor já nesta quinta-feira (23) e seguem por tempo indeterminado.

Após o anúncio do decreto, a prefeitura de Areia Branca divulgou nas suas redes sociais uma alerta do médico Jenner Amorim, que diz que não adianta apenas a prefeitura estabelecer condutas por meio de decreto, é preciso que a população seja consciente de que as medidas precisam ser cumpridas.

“No mês agora de julho tivemos uma queda muito boa, fruto de muito esforço da secretaria, fruto de muito esforço também da população, relacionada as notificações do coronavírus que, graças a Deus, diminuiu bastante a incidência em Areia Branca. Mas isso não significa que encontramos uma cura ou que temos a vacina. Então as atividades essenciais voltaram, precisavam voltar, a gente entende, mas o que está preocupando os profissionais da saúde é a volta das atividades desnecessárias. [...] Então aqui é um apelo de um profissional da saúde, que a gente tenha os cuidados, volte a usar máscaras, usem álcool em gel e, se possível fiquem em casa…pra que a gente não tenha um novo pico”, alertou.