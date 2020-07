Seguem abertas as inscrições para o Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e Graduação do exército brasileiro, para a área de engenharia.

Ao todo, são 98 vagas disponíveis, sendo 70 delas para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (destinado a candidatos que desejam seguir a carreira militar) e 28 para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do Quadro de Engenheiros Militares (destinado a candidatos que não desejam seguir a carreira militar).

Para concorrer os candidatos devem ter ensino médio, idade mínima de 16 anos e máxima de 21 ou 22 anos, altura mínima de 1,60m para o sexo masculino de 1,55m para o sexo feminino.

As inscrições devem ser feitas até 18 de agosto pelo site do Instituto Militar de Engenharia (IME). A taxa de inscrição custa R$ 100.

Haverá prova objetiva, inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica.

A duração do curso é de cinco anos e será realizado pelo IME, no Rio de Janeiro, com o objetivo de promover currículos estruturados à graduação em Engenharia Militar e à formação do oficial.

No primeiro ano de curso, o candidato recebe fardamento, alimentação, assistência médica, dentária, psicológica, alojamento e salário inicial de R$ 1.334,00, além de poder receber promoções.

No curso são oferecidas para para as área de Fortificação e Construção (Engenharia Civil), Eletrônica, Comunicações, Elétrica, Mecânica e de Armamento, Mecânica e de Automóveis, Materiais, Química, Cartográfica e Computação.

O aluno poderá escolher a especialidade de Engenharia ao final do Ciclo Básico, de acordo com a classificação alcançada durante o curso e de acordo com os números de vagas e especialidades estipulados anualmente pelo Estado-Maior do Exército.

As provas poderão ser realizadas nas seguintes capitais: LOCAIS DAS PROVAS Belém - PA, Belo Horizonte - MG, Brasília - DF, Campinas - SP, Campo Grande - MS, Curitiba - PR, Fortaleza - CE, Goiânia – GO, Juiz de Fora - MG, Manaus - AM, Porto Alegre - RS, Recife - PE, Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA, São José dos Campos - SP, São Paulo - SP, Teresina - PI e em Vila Velha - ES.

VEJA O EDITAL COMPLETO.