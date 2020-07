Mais de 500 pessoas se inscrevem para participar de leilão online do Detran

Mais de 500 pessoas se cadastraram na plataforma Lance Certo Leilões para participar do leilão online promovido pelo Detran do Rio Grande do Norte.

O Departamento leiloa a partir das 10h desta terça-feira (28), 229 lotes de veículos. Alguns são destinados a circulação e outros apenas para sucata.

O Detran lembra que não é mais possível se inscrever para participar do leilão, visto que era necessário realizar um cadastramento prévio com, pelo menos, 48h de antecedência.

De acordo com o órgão, todos os veículos já receberam lances, mas ainda haverá disputa de preço durante o leilão, nesta terça.

Ao todo, estarão disponíveis 172 automóveis em situação de circulação, incluindo carros e motocicletas. Os outros 57 lotes são destinados à sucata. Os lances iniciais variaram de R$ 100,00 a R$ 10.000,00.