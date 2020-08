"Quem disse que só 'doutor' pode ser prefeito?”, pergunta Antônio Bolota. Gestor de Governador Dix-sept Rosado desde 2017, o agricultor e motorista Antônio Bolota conta sua história de vida resumida no Programa 40 Minutos do Portal MOSSORÓ HOJE. Foi produtor de alho na adolescência, motorista e prefeito quando adulto.

O prefeito Antônio Bolota, do município de Governador Dix-sept Rosado, conta sua história de vida ao Projeto 40 Minutos, do Canal 12 horas do PORTAL MOSSORÓ HOJE. É um exemplo de superação e prova viva de que não precisa “doutor” para ser eleito prefeito.

Relata que trabalhou duro na produção de alho e cal, como ingressou na política, sua ligação com o PMDB que hoje é MDB, a injustiça que sofreu, a escolha do eleitor do município para ele assumir o posto de prefeito, como se saiu nos primeiros 4 anos e o projeto de reeleição.

Criado pelos avós, os quais chama carinhosamente de pai e mãe, Antônio Bolota não chegou a pegar o diploma de “doutor” ou qualquer outro. Tem apenas o segundo grau. Quando jovem, carregou esterco para fazer hortas de alho e trabalhou duro nos fornos de cal.

Depois de uma temporada de 6 anos morando em Natal, Bolota, como foi carinhosamente apelidado pelos amigos quando criança, voltou para Governador Dix Sept Rosado. “Fui recebido pelo líder do PMDB, Gilberto Martins, que pediu meu apoio”, narra.

Antônio Bolota diz que assumiu o setor de transporte da APAMIM e em 2004, já filiado ao PMDB, concorreu e foi eleito vereador. Disse que tempos depois a Justiça Eleitoral cassou o registro da então prefeita e todos os 24 candidatos a vereadores. “Fui no pacote”.





Mesmo afastado, continuou seu trabalho no município. Quando se livrou das punições impostas pela Justiça, Bolota diz que retornou as urnas. Desta vez para ser candidato a prefeito. Encontrou resistência forte dentro do próprio partido. Não acreditavam.

“A teoria dos líderes políticos da cidade é que precisava ser filho de “doutor” ou o próprio “doutor”, ter dinheiro, para chegar ao cargo de prefeito, poder ofertar meu esforço para melhorar as condições de vida das famílias da cidade e também do campo”, diz.

Chegou a sair do PMDB, partido que estava inscrito havia mais de 20 anos. Pelo PHS, partido que assinou ficha a partido do deputado Souza, Bolota colocou seu nome para concorrer à Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado e venceu. O próprio PMDB se aliou a ele.

De volta ao PMDB, que hoje é MDB, Bolota disse que encontrou a cidade de Governador Dix Sept Rosado totalmente destroçada e sem recursos. Organizou as pastas administrativas, atualizou as documentações e acredita que nos primeiros 4 anos botou a gestão nos trilhos.

Bolota é candidato natural à reeleição. Ele explica que os primeiros quatro anos botou o trem nos trilhos e que agora pretende trabalhar forte para fortalecer os trilhos e o trem. “Investir em educação e explorar nosso potencial econômico”, destaca o gestor.

Governador

A cidade de Governador Dix-sept Rosado fica distante menos de 40 km de Mossoró. Tem menos de 15 mil habitantes, sendo que 50% na área urbana e 50% na zona rural. É muito rico em calcário e também na área de fruticultura irrigada, devido ao solo fértil e lençol freático com água abundante. Por ter água e terra boa, também é forte na pecuária e na pesca.

O nome do município é uma referência a Dix-sept Rosado, membro da tradicional família Rosado (com forte base política no Município de Mossoró/RN), ex-governador do estado do Rio Grande do Norte, que faleceu num acidente aéreo em Sergipe no ano de 1951. Antes de ser assim chamada, o município já foi chamado de Sebastianópolis, Passagem de Pedro, Vila de São Sebastião.