Caern divulga novas datas para agendamento de atendimento presencial

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) disponibilizou datas de atendimento presencial até o fim do mês para as cidades com maior demanda.

De acordo com a companhia, a alta procura pelo atendimento presencial fez com que os horários disponibilizados para a primeira quinzena de agosto se esgotassem.

O agendamento está sendo realizado através da Agência Virtual, disponível no site da Caern ou pelo App Caern Mobile.

Atualmente, em virtude da pandemia do Coronavírus, a Companhia só tem realizado atendimento agendado, no intuito de manter o distanciamento e para uma melhor manutenção dos protocolos sanitários, preservando a segurança de todos.

A Caern reforça ainda que todos os serviços ao consumidor estão disponíveis nas plataformas digitais e que o consumidor não precisa se deslocar até os escritórios de atendimento. A Agência Virtual e o Caern Mobile atendem todas as demandas.

“Essas ferramentas são acessíveis e de fácil manuseio. Caso o consumidor tenha alguma dificuldade em seu uso, pode entrar em contato através do e-mail relacionamento@caern.com.br. Assim, a recomendação é que o cidadão opte por essa modalidade de atendimento”, diz a Caern.