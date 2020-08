Pré-candidato do PT para prefeito de Natal têm mestrados nos EUA e França

Jean Paul Prates, nascido em 1968, é atualmente senador da república pelo Partido dos Trabalhadores, mas antes atuou no setor privado, tendo atuado pessoalmente na elaboração da Lei dos Royalties, e, no Rio Grande do Norte, foi o principal responsável pela conquista de R$ 15 bilhões em investimentos no setor eólico; atualmente trabalha no Senado na Relatória do Marco Regulatório das Ferrovias para o Governo Federal e entende que o Estado deve funcionar forma transformadora da sociedade, criando oportunidades com emprego e renda para as camadas mais necessitadas

O senador Jean Paul Prates, escolhido pré-candidato a prefeito de Natal-RN pelo Partido dos Trabalhadores, disse que o Estado precisa funcionar forma transformadora da sociedade, criando oportunidades com emprego e renda para as camadas mais necessitadas.

“Eu escrevi o decreto dos royalties”, lembra Jean Paul Prates, fazendo referência a Lei Royalties que permitiu que os municípios, Estados e União recebessem um percentual pela produção de petróleo extraído pela Petrobras em terra e mar no Brasil.

Após dotar o pais com a Lei dos Royalties, Jean Paul Prates disse que contratado por vários municípios do Rio Grande do Norte para garantir seus direitos, entre estes, MOSSORÓ. “Alguns pegaram os royalties e investiram e outros fizeram festas”, lamenta.





Nascido no bairro do Botafogo, em 1968, o ano que nunca acabou (segundo ele), no Estado do Rio de Janeiro, Jean Paul Prates revelou que cursou Direito na UERJ, e Economia na PUC/Rio, ao mesmo tempo. Depois foi trabalhar na área de petróleo, passando por vários países.

Em seguida cursou mestrado em Gestão Energética e Recursos Ambientais, no Departamento de Planejamento Urbano da Universidade da Pensilvânia, a mais antigas dos Estados Unidos (EUA) e também cursou Mestrado em Economia de Petróleo e Motores, na França.

Na década de noventa, Jean Paul disse que abriu escritório no Rio de Janeiro e passou a prestar consultoria, tendo, nesta época contribuído com a instituição da Lei dos Royalties. Fechou vários contratos para auxiliar os municípios produtores de petróleo a ter o benefício.

Nestes contratos, terminou conhecendo o Rio Grande do Norte e percebendo o enorme potencial energético e construiu uma proposta e entregou ao então governador Garibaldi Alves Filho. O projeto não andou. Ao estudar melhor o Estado, decidiu vir morar em Natal.

Revela que morou em quase todos os bairros de Natal. Em 2007/2008, terminou sendo convidado para fazer parte do Governo Wilma de Faria, ocasião instituiu as leis e atraiu as eólicas ao Rio Grande do Norte, um investimento superior a R$ 15 bilhões.

“Mossoró terá o Centro de Operações Global da Voltália”, diz o senador Jean Paul Prates, que junto com a governadora Fátima Bezerra recebeu a notícia dos diretores da empresa no Estado do Rio de Janeiro no final do ano passado. “Está em fase de estudos”, diz.

Prates explica, durante a entrevista, os motivos pelos quais ingressou no Partido dos Trabalhadores, citando que os governos do PT tiveram mais acertos do que erros. “É possível ter um estado, humano, progressista, com atividades privadas reguladas, como deve ser”.

Destaca que a questão do partido não o impede fazer pelo bem do País. É o relator do Marco Regulatório das Ferrovias, que é um projeto do Governo Bolsonaro. “Estou lá trabalhando intensivamente, em especial agora durante a pandemia”, acrescenta.

O senador Prates disse que seu nome foi escolhido pelos filiados ao partido dos trabalhadores através de um processo democrático interno, como já havia acontecido quando foi para escolher o nome para ser o suplente de senador de Fátima Bezerra no passado.

Disse que está dialogando, com muito cuidado, com 7 ou 8 partidos, construindo o projeto de campanha, que entende ser o caminho para contribuir com o crescimento de Natal.