Fátima visita outro trecho em obras nas rodovias do Rio Grande do Norte. O Programa de Conservação das Rodovias Estaduais 2020 foi lançado em julho, com investimento é de R$ 17 milhões, sendo que R$ 12 milhões são de multas de trânsito arrecadadas pelo Detran-RN; O trecho visitado pela governadora nesta quinta-feira (13) dá acesso à praia de Pipa.

A governadora Fátima Bezerra visitou mais um trecho dos serviços do Programa de Conservação das Rodovias Estaduais 2020 que ocorre simultaneamente nos sete distritos do Rio Grande do Norte.

Acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, na manhã desta quinta-feira (13), foi a vez da vistoria à obra na RN-003, que dá acesso à praia de Pipa, onde estão sendo executados serviços de tapa-buracos.

“A via é um dos principais acessos a essa praia nacionalmente conhecida e de grande importância para o turismo e para o desenvolvimento do litoral Sul e do Estado. Além do benefício econômico, ainda beneficia a mobilidade, proporcionando segurança à população. Estamos investindo no Programa desse ano R$ 17 milhões para melhorar as condições da nossa malha viária”, esclareceu a governadora.

O serviço beneficia o fluxo diário dos moradores dos municípios e comunidades por onde passa a estrada, como Cabeceiras, Guaraíras e Piau.

De acordo com o secretário da Infraestrutura, Gustavo Coelho, “a conservação das estradas estaduais é de fundamental importância para a segurança dos cidadãos norte-rio-grandenses que precisam viajar pelos municípios, seja a trabalho ou por outras atividades”.

É alto o fluxo pela via durante todo o ano, principalmente no período da alta estação, no verão.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do RN (DER), Manoel Marques, destacou o trabalho de fiscalização do órgão.

“Após a conclusão do serviço, o trecho é vistoriado para averiguar a sua qualidade e o surgimento de novos buracos, o que pode acontecer com um possível desgaste causado por uma chuva”.

O investimento no programa irá priorizar os principais eixos rodoviários que ligam o Rio Grande do Norte aos outros estados, bem como os que interligam os municípios.

Para o Programa foram selecionados os pontos que tinham mais relação com as atividades econômicas do Estado.

O Turismo é umas das principais atividades do Rio Grande do Norte e a praia da Pipa atrai turistas do mundo inteiro, que movimentam os setores de bares, restaurantes, hotéis e pousadas, entre outras atividades, gerando renda e empregos.