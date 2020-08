Areia Branca: Toninho é nome da oposição contra o batalhão online de Iraneide

A batalha online e nas ruas pela Prefeitura Municipal de Areia Branca-RN, que tem 2,7 mil habitantes e está distante cerca de 40km de Mossoró-RN, começou oficialmente.

Pelo lado da situação, o nome da prefeita Iraneide Rebouças é natural. É candidata à reeleição e governa estrategicamente, pelo menos acredita nisto, para vencer o pleito.

A atual prefeita da cidade chegou ao cargo com uma diferença de apenas 1,83% dos votos válidos para o segundo colocado, no caso Toninho Souza (PSB).

E Toninho Souza é o nome escolhido pela oposição, que tem na liderança o deputado estadual Souza, para enfrentar o batalhão online e nas ruas da atual prefeita Iraneide Rebouças.

Toninho lançou sua pré-candidatura segunda-feira, dia 10, em transmissão ao vivo pelo Instagram @ToninhoSouzaAB. Chegou 2020 com o nome fortalecido por várias razões.

A primeira dela é que em 2016, ele obteve 8.069 votos, o equivalente a 46,33% do total, uma diferença em números absolutos de apenas 319 eleitores em relação a Iraneide.

O segundo fator que fortalece a candidatura de Toninho Souza é a tragédia que atual gestora Iraneide Rebouças deixou ocorrer quando não investiu para conter o novo coronavírus.

Com 27,7 mil habitantes, o município registrou o absurdo de 49 óbitos, o que equivale a 176,4 mortes por 100 mil habitantes, ostenta o pior quadro no Nordeste, o quarto no país.

Para o grupo de oposição, os números extremamente negativos são consequências da ausência de ações práticas para conter o avanço no vírus logo nos primeiros casos.

Registram que apenas quando já estava na vigésima morte, Iraneide Rebouças comentou o caso, distribuindo responsabilidade a proximidade com o Ceará, Porto Ilha, Salinas e Eólicas.

Medidas realmente efetivas só foram tomadas depois que mais de 30 pessoas morreram. A população não foi orientada de como se proteger e de como não transmitir a doença.

Para os aliados de Souza, o número muito alto de mortes é apenas uma das consequências da retenção dos recursos da saúde, que não foram investidos, algo em torno de R$ 11 milhões.

Com a estrutura precária, associado a ausência de medidas fortes e em tempo para conter o avanço do novo coronavirus, o número de mortes disparou em Areia Branca.

A oposição tem na memória do período que Souza, que hoje é deputado, estava como prefeito de Areia Branca. Entre os investimentos, está a ampliação do Hospital Sara Kubitscheck.

Também foi na gestão de Souza que Areia Branca ganhou o Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Breno e foram feitas mais 700 casas para famílias de baixa renda.

Em resposta, o batalhão virtual que serve a prefeita Iraneide Rebouças mostra que a gestora asfaltou ruas, mandou pintar o muro do estádio e dizem que ela combater o novo coronavirus.