Taxa de ocupação de leitos em Pau dos Ferros é de 100% nesta sexta, 14

Nesta sexta-feira (14) o Rio Grande do Norte taxa geral de ocupação de leitos é de 57%. Por região, a ocupação de leitos voltou a ser de 100% em Pau dos Ferros, seguida do Seridó com 73%, no Oeste é de 66% e na região Metropolitana de Natal é de 54%.

Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), divulgados durante a entrevista coletiva para atualização da situação da Covid-19 no RN.

De acordo com Maura Sobreira, subsecretária de planejamento e gestão da Sesap, ainda é preocupante a incidência de casos da doença nas regiões do Seridó e Oeste, que apresentam grandes índices nos municípios de Apodi e Jardim de Piranhas, por exemplo.

Mesma preocupação também está direcionada a municípios como Areia Branca e Guamaré, que registram índices de mortalidade por Covid-19 acima da média.

A Sesap vem fortalecendo as ações protetivas e de assistência em conjunto com as prefeituras nas cidades onde a pandemia é crescente.

Ainda de acordo com o boletim, há 380 pacientes internados em hospitais das redes pública, privada e filantrópica - 204 em leitos críticos e 176 em leitos clínicos. A fila de regulação tem 10 pacientes.

Os casos confirmados somam 57.467, as mortes chegaram a 2.041 (2 nas últimas 24 horas) e há 204 óbitos em investigação.