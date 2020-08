Secretário confirma que salários em atraso no RN não devem ser pagos em 2020. Carlos Eduardo Xavier, secretário de tributação do Estado, disse em entrevista à 98 FM, nesta sexta-feira (14), que a pandemia gerou impacto negativo na arrecadação para o RN. No entanto ressaltou que o pagamento da folha atrasada é um compromisso da governadora Fátima Bezerra (PT), que pretende encerrar o mandato com as quatro folhas em atraso quitadas.

FOTO: REPRODUÇÃO