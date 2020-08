Preço médio do gás de cozinha terá aumento no Rio Grande do Norte

Os preços do Gás Liquefeito do Petróleo (GLP), mais usado nas residências em botijões de 13 quilos, terá um aumento médio de 5% a partir da próxima segunda-feira (17), no Rio Grande do Norte.

Além disso, o preço do gás terá um aumento de R$ 0,25 referente ao Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF).

De acordo com o Sindicato dos Revendedores Autorizados de Gás Liquefeito de Petróleo (Singás-RN), o aumento no Rio Grande do Norte vai ser de, em média, R$ 3. O preço do botijão de gás vai passar a custar entre R$ 73 e R$ 75 reais.

Especialista do setor recomendam que o consumidor faça sempre uma pesquisa de preço antes de comprar e peça a nota fiscal.