Allyson fala com emoção de sua trajetória: da casa de taipa ao cargo de deputado

O deputado Allyson Bezerra, pré-candidato a prefeito de Mossoró-RN pelo Solidariedade, disse que gostava muito de morar no sítio e cuidar dos animais. Nesta época (há 20 anos), morava numa casa de taipa pequena, na comunidade de Chafariz, que fica entre Mossoró e Upanema-RN.

Allyson contou um pouco de sua história no quadro CONHECENDO OS PRÉ-CANDIDATOS , do PORTAL MOSSORO HOJE e do PROJETO 12 HORAS, em entrevista exclusiva que teve início às 20 horas desta sexta-feira, 14 nas redes sociais do portal.

Revelou que a maior alegria da família foi no dia que conseguiu condições financeiras para cimentar (piso morto) da casa onde morava no Chafariz. Esta casa era cedida para sua família morar. “Quem mora numa casa de taipa, de barro, cedida, sabe que o grande sonho é ter uma casa de tijolo”, diz.

“Cézar, apesar das dificuldades, as memórias que tenho do tempo que morava no sítio são maravilhosas. Eu gostava de cuidar dos animais, tomar banho de rio, de acordar cedo. Lembro da minha primeira professora Edinélia, a sala de aula numa casa de taipa”, diz.

“Eu lembro que meu pai dizia: meu filho, estudo, estude para ter uma vida melhor. Depois que não havia mais estudos lá no Chafariz, passei a vir no carro de Seu Naelson estudar em Mossoró. São 30 km de estrada de barro e ruim. Naquela época, o carro quebrava e agente perdia aulas. Hoje esta estrada é asfaltada, se transformando num grande benefício para a aquela região”, acrescenta.

Em alguns momentos da entrevista, relembrando o passado, a lágrima ameaçou cair. Allyson engoliu o choro.





Por falta de trabalho no Chafariz, Allyson Bezerra lembra que o pai teve que procurar emprego em Mossoró. Conseguiu de vigilante. Ele disse que o pai pedalava 30 km para vir e outros 30 para voltar todos os dias. “Um dia ele chegou em casa com uma moto e foi a maior felicidade”.

“Mas, dias depois, esta moto foi tomada de assalto quando meu pai voltava do trabalho. Ai foi a maior tristeza. O meu primeiro sentimento que tive naquela hora foi de chorar. Era o único bem que a gente tinha. Esta moto não era só para meu pai vir para o trabalho ou me levar para a escola. Era para levar meu irmão para o tratamento de saúde em Mossoró. Aquilo doeu muito”, diz.

O deputado diz que este foi o pior momento. O pai dele voltou a vir para Mossoró de bicicleta por um tempo. Depois se mudaram para um quarto na casa de um familiar em Mossoró. Em seguida alugaram uma casa no Grande Alto São Manoel.

A mudança para Mossoró se deu principalmente porque eu precisava estudar e precisava também cuidar da saúde do meu irmão. Poucos sabem, mas meu primeiro vestibular que passei foi para UFRN e depois passei para Instituto Federal de Educação Tecnológica e UFERSA.

Ainda cursando engenharia na UFERSA e concluindo o curso técnico no IF, “eu tive a grande felicidade de passar no concurso para ser servidor federal na UFERSA. Meu pai não acreditou quando meu nome foi relacionado. Chorei de felicidade. Eu pude arrumar a casa da gente”, diz o deputado visivelmente amocionado.

Concluiu o curso no IF, Engenharia Civil na UFERSA, depois cursou mestrado e veio os diálogos sobre as questões políticas em 2017. Já havia se passado aí 10 anos daquela vida apertada, mas feliz, correndo atrás dos bichos lá no Chafariz. “Eu coloquei o desafio de sair candidato para meus familiares e todos disseram que me apoiariam. Eu não tinha partido ainda, mas eu já via que poderia ajudar mais a Mossoró e região”, lembra.

“Cezar, quando eu estudava lá no Chafariz, um tio me disse que se eu passasse de ano, ganharia uma bicicleta. Eu tomei aquilo como desafio, passei de ano e ganhei a bicicleta. Veio desmontada. Eu tenho a memória do meu pai montando esta bicicleta pra mim com umas chaves emprestada”.

Confira entrevista na ÍNTEGRA.





Depois de pesquisar, viu que o partido que talvez desse certo para sair candidato era o Solidariedade, do deputado estadual Kelps Lima. “Ele me garantiu que não me tomava a legenda. Garantiu que dentro do partido eu seria o que eu conquistasse”.

Allyson disse que não se filiou de imediato. Passou alguns dias ainda, conversando com as pessoas mais próximas, perguntando se teria apoio. Depois de filiado, organizou o projeto de campanha, planejou como ia fazer, porque não tinha dinheiro nem para gasolina.

Começou a caminhar pelas ruas do bairro, ao lado dos irmãos e dos pais pedindo votos. A determinação e a forma de oferecer uma nova forma de cobrar, de fiscalizar, de administrar os recursos públicos, naquela época, foi contagiante. Teve efeito multiplicador.

No final, aquele que diziam que não ia conseguir mil votos, terminou com mais de 20 mil, eleito deputado estadual. “E agora, Cezar, observando o cenário em Mossoró, se não colocar meu nome, o meu projeto para debater, como opção, eu seria covarde. Portanto, estou aqui do mesmo jeito conversando com as pessoas e construindo um projeto para Mossoró e espero contar com você”.

"A proposta central é oferecer uma opção de gestão aos eleitores mossoroenses que não seja destas famílias tradicionais. E quero lhe garantir, Cezar, que estamos construindo uma belíssima proposta sustentável de desenvolvimento de Mossoró”, destaca o pré-candidato.

