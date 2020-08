Melhora na educação passa pela otimização de escolas, diz Claudia Santa Rosa

A professora Claudia Santa Rosa, que implantou com sucesso projeto de restauração do ensino em duas escolas públicas do Estado em Natal, disse que o principal desafio do próximo gestor municipal é conhecer o Plano Municipal de Educação e fortalecê-lo com o novo Fundeb.

O conselho para os futuros vereadores é o mesmo. No caso do gestor, é para ele poder adotar medidas para fortalecer a educação. No caso do legislador, é para atuar fiscalizando e cobrando a correta aplicação do Plano Municipal de Educação em seus municípios.



A professora foi a entrevistada deste sábado, dia 15, no Quadro OS CAMINHOS, do PORTAL MOSSORÓ HOJE, para falar de educação. Na ocasião da entrevista, o especialista mostra possíveis caminhos que os futuros gestores e legisladores podem percorrerem para melhorar saúde, educação, segurança, geração de empregos...

Segue a entrevista com Claudia Santa Rosa na íntegra

Santa Rosa, que é ex-secretária de Educação do Estado (período de 2017 a 2018 – Governo Robinson Faria), destaca que o mesmo vale para a rede estadual de Educação. O ensino público estadual precisa otimizar para assim ofertar um serviço com mais qualidade.

E a explicação é relativamente simples e fácil de entender. Os recursos que são destinados para a educação (para pagar professor e manter as escolas públicas) são por aluno. Então, o gestor precisa pensar o mesmo quando vai aplicar os recursos.

Observando o cenário de Mossoró, onde existem três escolas do Estado: Jerônimo Rosado, Abel Coelho e Elizeu Viana, com poucos alunos. Neste caso, a saída seria juntar as três num prédio só e só reabrir as outras duas ou só uma quando existir alunos suficientes.

A professora Claudia Santa Rosa destaca que o cenário para próximo gestor municipal e estadual, em se tratando de educação, será favorável já a partir de 2021, que é quando começa a entrar em vigor o novo Fundeb, incrementando, inicialmente, 2% no orçamento.

O novo Fundeb foi aprovado pelo Congresso Nacional há poucos dias. O fundeb antigo tinha aporte de 10% da união no seu bolo de custeio. O novo fundeb, terá 23%. Este incremento financeiro será dado, no entanto, de forma parcelada. Começa em 2021 e vai até 2026.