Leitos covid revertidos viram legado para a rede pública de saúde do RN

O Estado segue com o plano de reversão dos leitos para tratamento da Covid-19. Após realizar a reversão de 20 leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, o plano segue agora no Hospital da PM, em Natal; Leitos passam a receber paciente acometidos por outras patologias.

O Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) seguem com o plano de reversão dos leitos para tratamento da Covid-19 em leitos voltados a outras patologias.

O processo se dá acompanhando a diminuição sustentada de casos e óbitos relacionados ao novo coronavírus no Rio Grande do Norte.

Após realizar a reversão de 20 leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, o plano segue agora no Hospital Central Coronel Pedro Germano, o Hospital da PM, localizado na capital do estado.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (24), a governadora Fátima Bezerra destacou que o processo de reversão dos leitos aponta para um legado dos investimentos feitos na rede pública de saúde, com a abertura de mais de 300 leitos de UTI desde março.

"Primeiro, é preciso destacar o grande papel cumprido pelos profissionais do Tarcísio Maia no enfrentamento à Covid-19 em um dos epicentros da doença no estado. Agora, os investimentos que foram feitos para a instalação dos leitos, que estavam judicializados desde 2012 sem serem abertos, ficarão como legado para atender toda a região. Foi uma escolha da nossa gestão aplicar os recursos na rede SUS, diferente de um hospital de campanha que seria desmobilizado agora", afirmou a governadora.

A chefe do Executivo estadual ainda pontuou que o esforço de mobilização do Governo durante a pandemia colocou o RN com a terceira maior taxa de disponibilidade de leitos de UTI por habitantes no Brasil.

"Temos todo um trabalho feito que permite esse processo de reversão. Porém, é sempre preciso lembrar que a pandemia não foi embora, por isso estamos mantendo leitos de retaguarda", concluiu Fátima Bezerra.