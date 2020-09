População do RN pode opinar sobre retorno das aulas por meio de enquete

A Secretaria de Educação e a União dos Dirigentes Municipais de Educação do RN lançaram uma enquete com a pergunta: “As escolas devem retomar as atividades presenciais com os estudantes em 2020?”. A consulta tem caráter opinativo e estará aberta ao público de hoje (2) até às 23h59 de sexta-feira (4); Veja como participar.

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN (SEEC) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação do RN (Undime-RN) abriram enquete com o objetivo de coletar respostas sobre a retomada das aulas presenciais.

O Estado deseja ouvir a opinião da população sobre a questão: “As escolas devem retomar as atividades presenciais com os estudantes em 2020?”. A consulta tem caráter opinativo e estará aberta ao público de hoje (2) até às 23h59 de sexta-feira (4).

O titular da SEEC, Getúlio Marques, explica que o resultado dessa enquete contribuirá no planejamento estratégico da pasta.

“Estamos buscando a opinião das pessoas para orientar a tomada de decisão de retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais, caso seja autorizada pelas instâncias responsáveis”, afirma Getúlio Marques.

Para o presidente da Undime-RN, Alexandre Soares, o questionamento garante diferentes pontos de vista.

"Essa escuta é essencial para que possamos ter uma percepção da opinião de todos. Seguindo a ciência, conciliaremos nossas ações com as opiniões das pessoas. Nesse sentido, a participação dos municípios fortalece a heterogeneidade de visões", pontua Alexandre Soares.

Na enquete, além de responder à pergunta, ainda será possível justificar a resposta, bem como assinalar qual é o perfil de relacionamento com a rede de ensino, isto é, se quem responde é aluno, professor, técnico, gestor, coordenador ou outros perfis, bem como de qual rede pertence, estadual, municipal ou privada. O tempo médio que cada pessoa levará para responder é de 30 segundos a um minuto.

ACESSE A ENQUETE AQUI.