Instituto Item e o Portal MH registram pesquisa para prefeito em Grossos

O PORTAL MOSSORO HOJE inicia parceria com o Instituto Item para uma rodada de pesquisas em vários municípios da região Oeste do Rio Grande do Norte.

O primeiro será o município de Grossos-RN. Neste município litorâneo, o Item fez levantamento de campo no dia 1º deste mês de setembro. Está fazendo a tabulação.

A pesquisa foi devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 07139/2020, com data do dia 03 deste mês e previsão de divulgação no dia 09.

Este período de 5 dias é uma exigência da Legislação Eleitoral para a tramitação do processo.

O levantamento para prefeito foi feito espontâneo e estimulado, abrangendo todo o município de Grossos.

O diretor do Instituto ITEM, Erivaldo Trindade, e do PORTAL MOSSORÓ HOJE, Cezar Alves, destacam que foi feita sondagem também sobre a gestão municipal, estadual e federal.

O próximo município que será pesquisado só será divulgado, tanto pelo instituto, como pelo portal, após a pesquisa realizada e registrada no TSE, assim como aconteceu em Grossos.

Sobre o ITEM

O ITEM Pesquisas Técnicas já está atuando há 12 anos no Rio Grande do Norte, realizando trabalho técnico para vários municípios, como Caicó, Macaiba, João Câmara, entre outros.