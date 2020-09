ForodeMoscow 174 │ JÁ É HORA DE RETOMAR AS AULAS PRESENCIAIS?

JÁ É HORA DE RETOMAR AS AULAS PRESENCIAIS?; VOLTA ÀS AULAS NO RN

O Foro de Moscow desta terça-feira destaca a decisão do Governo de retomadas das aulas presenciais. Há critérios na volta. Veja quais são. Também nesta edição, material sobre as primeiras convenções e o discurso do ex-presidente Lula no dia da Independência.

1 - Está formada a primeira chapa de oposição em Mossoró

2- PSOL discute candidatura própria a prefeito de Mossoró e definição será em convenção no dia 12

3- Governo do RN tem queda de meio bilhão de reais na arrecadação, mas é compensando por repasses federais

4- Gestão Rosalba recebeu R$ 44 milhões a mais para para a saúde até agosto

5- Fátima anuncia que aulas presenciais na rede pública do RN só voltam em 2021

6- Às vésperas do julgamento que pode anular ação do tríplex, Lula propõe novo contrato social: “quero reconstruir o Brasil com vocês”

