Aulas presenciais na rede pública estadual do RN só serão retomadas em 2021

A Governadora Fátima Bezerra anunciou, na manhã desta terça-feira (8), por meio de sua conta oficial no Instagram, que o retorno das aulas na rede pública estadual do Rio Grande do Norte só acontecerá em 2021.

Na semana passada o Secretário de Estado da Educação, Getúlio Marques, havia anunciado um possível retorno para o dia 5 de outubro deste ano.

No entanto, em seu pronunciamento nesta terça, Fátima Bezerra disse que levou em consideração as orientações do Comitê Científico Estadual que aponta a necessidade de um retorno com condições sanitárias seguras e decidiu por adiar o retorno na rede pública. As escolas privadas seguem com a perspectiva de voltar no dia 05.

“Ouvindo o nosso Comitê Científico que aponta um retorno para o dia 5 de outubro com a necessidade de um retorno com condições sanitárias seguras, ouvindo também as entidades que fazem o Comitê Setorial da Educação, em especial a SEEC-RN e a Undime RN, ciente de que a pandemia não acabou nem no Estado, nem no Brasil e nem no mundo, e visto que o Governo Federal ainda não disponibilizou recursos financeiros complementares, necessários e urgentes, para atender às demandas dos protocolos de biossegurança nas escolas públicas, informo que no próximo Decreto autorizaremos a Rede de Educação Pública do RN a só retornar às atividades presenciais em 2021” disse.

A governadora citou a pesquisa Ibope que aponta que 72% dos brasileiros não retornariam às atividades presenciais enquanto não existir uma vacina contra o Coronavírus.

Também afirmou que a enquete realizada pela SEEC-RN e UNDIME demonstrou que 79% da comunidade escolar optou pelo não retorno às atividades escolares presenciais. A enquete foi aberta ao público na semana passada.

Ainda de acordo com Fátima Bezerra, em 2020, as escolas darão continuidade às atividades não presenciais aplicando um plano de recuperação das aprendizagens com os estudantes concluintes, intensificando aulões, cursinhos, aulas online preparatórias para os exames do IFRN e ENEM, por meio televisivo, plataformas digitais, materiais impressos, entre outras.

“O plano de retomada das atividades dos Sistemas Estadual e Municipais, priorizará a preparação das estruturas pedagógicas, físicas e de pessoal das escolas, para atender aos protocolos normativo-pedagógico e de biossegurança, assegurando a aprendizagem, a segurança e a proteção dos estudantes e dos profissionais da educação, articulando os anos de 2020 e 2021 na organização curricular”, concluiu.