Pesquisa: Clorisa lidera corrida pela prefeitura de Grossos-RN com 31%

A vereadora Clorisa Linhares (PP) aparece liderando a primeira rodada de pesquisas para a sucessão a prefeitura de Grossos, neste ano. Ela tem 31% das intenções de votos no quesito estimulado. Em segundo lugar a ex-vereadora Cinthia Sonale (PSDB) com 28%, seguida do vereador Erasmo Carlos (PCdoB). Os indecisos e os eleitores que disseram querer anular ou votar em branco somam 19%.

A pesquisa aplicada pelo instituto ITEM Pesquisas Técnicas foi realizada em 1º de setembro e registrada dia 3 sob o número TSE 07139/2020. O instituto aplicou 400 entrevistas sendo 300 na cidade e 100 na zona rural. Foram pesquisadas as comunidades de Areias Alvas, Valência, Córrego, Barra, Pernambuquinho, Alagamar, Serrinha, Coqueiros, Boa Esperança e o Centro e arredores.

O portal Mossoró Hoje firmou parceria com o ITEM para realização e divulgação de pesquisas em municípios da Costa Branca e Região Oeste.





















Gestão Municipal tem desaprovação do eleitor





A administração do prefeito José Maurício Filho (MDB) é desaprovada por 52% contra 39% que aprovam e 9% que não quiseram opinar.

Espontânea para prefeito apresenta igualdade de candidatas

A questão aberta para a sucessão municipal apresenta um quadro de igualdade entre as duas candidatas Clorisa Linhares (PP) e Cinthia Sonale (PSDB) com 20% cada. Depois aparece Erasmo Carlos (PCdoB) com 14%. Também foram lembrados pelo eleitor o ex-prefeito João Dehon (5%); o prefeito José Maurício Filho (3%); empresário Johnson Peixoto (3%), empresário Enilson Fernando (1%).

Outros nomes somaram 2% e se disseram indecisos ou não quiseram opina 32%.

Grau de satisfação popular

48% dos eleitores se dizem insatisfeitos (38%) ou muito insatisfeitos (10%) com a vida que levam hoje, enquanto 46% estão satisfeitos (36%) ou muito satisfeitos (10%). 6% não quiserem opinar ou não quiseram responder à questão.