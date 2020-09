Reitora da UFERSA também tem tese de doutorado sob suspeita de plágio. A denúncia entregue com exclusividade a Agência Saiba Mais, traz de forma minuciosa os trechos que teriam sido copiados por Ludimilla Oliveira e as referências aos textos originais; De acordo com a denúncia, das 195 páginas que compõem a tese de doutorado da Reitora, em pelo menos 16 delas há indício de plágio.

Das 195 páginas que compõem a tese de doutorado defendida pela Reitora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, em pelo menos 16 delas há o que a comunidade acadêmica classifica como plágio, cópias inteiras ou parciais de textos de outros autores, sem que a fonte seja citada ou haja uso de aspas, no caso de transcrições.

A denúncia entregue com exclusividade a Agência Saiba Mais, traz de forma minuciosa os trechos que teriam sido copiados pela reitora da UFERSA e as referências aos textos originais.

Ludmilla Serafim foi nomeada reitora da UFERSA em 21 de agosto, à revelia da comunidade acadêmica.

Ela ficou em 3º lugar no processo eleitoral, abaixo de outros dois professores, entre eles Rodrigo Codes, o candidato mais votado com quase o dobro de votos da reitora nomeada pelo presidente da República Jair Bolsonaro.

Com o Título “DE REPENTE, TUDO MUDOU DE LUGAR: Refletindo sobre a metamorfose urbana e gentrificação em Mossoró-RN”, a reitora da UFERSA defendeu a tese de doutorado em 2011, junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN.

Os plágios teriam sido realizados em cima de três obras diferentes e começariam na página 47, quando Ludimilla copia o primeiro parágrafo quase inteiro da página 02 da dissertação de mestrado de Karisa Lorena Carmo Barbosa Pinheiro, que defendeu a dissertação em dezembro de 2006, cinco anos antes de Ludimilla, também junto ao Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, com o título “O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE MOSSORÓ: Dos processos históricos à estrutura urbana atual”.





Na página seguinte, p.48, a reitora utiliza o último parágrafo da mesma página 02 do trabalho apresentado pela estudante do mestrado, para começar sua página. Apesar das semelhanças, os trabalhos foram orientados por professores diferentes.

Já na página 49, a construção foi mais complexa. Ludimilla começa o texto da tese com o final do último parágrafo ainda da página 02 e início da página 03 do trabalho de Karisa.

No entanto, insere um trecho inédito de sua própria autoria e dá início a um novo parágrafo usando, porém, a continuação do mesmo texto copiado. O recurso, torna a identificação das semelhanças presentes no texto ainda mais difícil.





Na página 50, encontramos o último parágrafo do trabalho da reitora praticamente igual ao da página 03 da dissertação de mestrado da estudante, mas sem qualquer uso de aspas, para indicar a autoria do texto original.

Agora, já na página 53, Ludimilla até começa o texto da forma correta, com o uso de aspas para fazer citação à autora.

No entanto, mesmo depois de fechar as aspas, segue com texto idêntico ao encontrado na tese de mestrado da aluna de pós-graduação em arquitetura, cujo trabalho foi apresentado em 2006.

A estratégia, volta a se repetir nas páginas 55, 56, 57 e 59 sendo que, nesta última, a reitora da UFERSA usa trechos das páginas 106 e 108 do trabalho defendido pela aluna do mestrado, mas modifica a ordem de quebra dos parágrafos, dificultando a identificação dos trechos idênticos.

Ao seguir com a leitura, é possível observar que para compor a página 61, Ludmilla usa o penúltimo parágrafo da página 108 e o primeiro parágrafo inteiro da página 111 da dissertação de mestrado de Karisa Lorena. Os trechoS seguem idênticos nas páginas 62, 63 e 66, com pequenas alterações, apenas no início da frase.

Já nas páginas 65 e 67, a reitora da UFERSA usa trechos do livro de Aristotelina Pereira Barreto Rocha, “Expansão Urbana de Mossoró – Período de 1980 a 2004”.

E, por último, na página 92 da tese de doutorado da reitora da UFERSA, ela cita uma terceira obra. “Mudar a Cidade – Uma Introdução Crítica ao Planejamento e à Gestão Urbanos”, de Marcelo Lopes de Souza.

No entanto, não há uso de aspas em todo o parágrafo, que traz exatamente as mesmas palavras e pontuação do texto original. Segundo acadêmicos da área consultados pela Agência Saiba Mais, citação indireta, sem uso de aspas, também é considerado plágio por não deixar claro que o texto foi transcrito.









Procurada pela agência Saiba Mais, a reitora da UFERSA disse que não falaria sobre o assunto. A dissertação de mestrado de Karisa Lorena, citada na reportagem, e a tese de doutorado da reitora, podem ser consultadas no repositório de teses da UFRN e da UFERSA.

Links para consultas:

Tese de doutorado da reitora da UFERSA AQUI.

Dissertação de mestrado de Karisa Lorena Carmo Barbosa Pinheiro AQUI.