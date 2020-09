ForodeMoscow 176 │ CLÁUDIA REGINA SE UNE AOS BOLSONARISTAS?

CLÁUDIA REGINA SE UNE AOS BOLSONARISTAS?

O Foro de Moscow desta quinta-feira destaca análises que mostram que Cláudia Regina busca votos da ala bolsonaristas em Mossoró, assim como ocorre com Rosalba. De que forma ela pretende fazer isso? Veja também as questões do PC do B nestas eleições e quem será o vice de Allyson Bezerra.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Vice de Cláudia pode sair do bolsonarismo

2- Carlos Augusto tenta acalmar fúria de partidos aliados

3- Redução de mortes por Covid chega a 76% no RN

4- Do novo a Rosalba: a promessa sem jeito de Jorge, Tião e cia

5- Allyson pode apelar para “solução caseira” para vice

