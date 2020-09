ForodeMoscow 177 │ Que surpresas poderão surgir nas convenções?

PACOTÃO DAS CONVENÇÕES; QUAIS AS DEFIINIÇÕES Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ O Foro de Moscow desta sexta-feira destaca as definições e as surpresas que podem surgir das convenções marcadas para este final de semana. Será que tudo está definido? ------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? ------------------- 1 - PL anuncia adesão ao rosalbismo 2- Partido terá 32 candidatos a vereador e declara apoio a Isolda 3- Fátima virá à Mossoró para a homologação da candidatura de Isolda à prefeitura 4- A convenção de Rosalba 5- Daniel Sampaio e Cláudia Regina Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow: Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/ William Robson: http://williamrobson.com.br/ Siga no Twitter: https://twitter.com/AgenciaMoscow ------------------- REDES SOCIAIS -------------------------------- Instagram @agenciamoscow Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/ Compartilhe este programa: #jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte