Em convenção do PROS, partido declara apoio a candidatura de Isolda

Na noite desta quinta-feira (10), em convenção partidária, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) Mossoró apontou apoio à deputada estadual Isolda Dantas para prefeitura do município.

O presidente do PROS Mossoró, vereador Genilson Alves, declarou: “este é um momento de unir forças por um bem maior que é mudar os rumos para uma ‘Mossoró que o povo quer’ (nome da coligação) e Isolda é o nome para isto”.

Na convenção, 32 pré-candidatos a vereadores homologaram suas candidaturas com animação para o pleito deste ano.

Até quarta-feira (16), outros partidos devem anunciar apoio à Isolda que homologará sua candidatura em convenção do Partido dos Trabalhadores neste domingo (13).

ADVERSÁRIOS

Isolda Dantas vai à campanha disputando votos dos mossoroense com Rosalba Ciarlini, do PP, que concorre a reeleição; Allyson Bezerra, do Solidariedade; Claudia Regina, do DEM; Bianca Negreiros, do Podemos; Angela Schneider, do PRT; Irmã Ceição, do PTB; Gutemberg Dias, do PC do B; e o nome que o PSOL ainda não definiu. Até novembro, pode ocorrer de alguns nomes desistirem da campanha e anunciar apoio a outros.