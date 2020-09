32 pré-candidatos do PSD oficializam apoio a pré-candidatura de Allyson

Os 32 pré-candidatos a vereador do Partido Social Democrático (PSD) em Mossoró anunciou oficialmente em Convenção Municipal nesta sexta-feira (11), o apoio à pré-candidatura a prefeito do Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) nas eleições 2020.

A informação foi anunciada por um dos dirigentes e vereador Raério Araújo durante a convenção do partido que ocorreu na Câmara Municipal.



“Estamos hoje oficializando apoio a pré-candidatura do Deputado Allyson Bezerra a prefeito de Mossoró. Sofremos pressões para mudar nossa opção, para negar nossa escolha e deixar de cumprir nossa palavra. Mas eu e o PSD, corremos atrás, estamos firmes, estamos fortes e estamos juntos, no apoio à candidatura do Deputado Allyson Bezerra a Prefeito. Fomos pressionados para mudar, mas estamos no rumo correto. Para Mossoró mudar é preciso ter coragem e isso eu tenho", afirmou Raério Araújo.



“O PSD anunciando esse apoio ao nosso projeto me sinto muito fortalecido, mais empolgado e confiante e acreditando ainda mais que vamos para uma grande vitória”, destacou Allyson.



“O deputado Allyson está mostrando que tem que se mudar a política. Desde menino ouço falar em Rosados, Maias e Alves, entra ano e sai ano, temos que mudar e a mudança hoje é Allyson Bezerra. É o nome certo para Mossoró mudar”, destacou o pré-candidato a vereador pelo PSD Vladimir.



O PSD homologou a candidatura de Raério Araújo e mais 31 pré-candidatos a vereador em Mossoró para as eleições 2020.



Também participaram do evento o presidente do Solidariedade no RN Lawrence Amorim, ex-vereador e membro do Solidariedade Thomas Neto entre outros dirigentes do PSD no estado.