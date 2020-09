Aulas remotas no IFRN devem ser retomada no dia 5 de outubro

O Conselho Superior do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) se reuniu extraordinariamente na sexta-feira, 11 de setembro, e aprovaram o calendário de referência, com data prevista para início das aulas remotas para 5 de outubro.

A professora Samira Delgado, Diretora-Geral do Campus Santa Cruz, apresentou a proposta de calendário referência que já havia sido apreciada pelo Colégio de Dirigentes - CODIR, do qual também é integrante.

De acordo com as datas aprovadas pelos membros do CONSUP, as atividades serão retomadas no dia 21 deste mês, com a Semana de ambientação para docentes e demais servidores, que segue até o dia 25.

O calendário de referência foi encaminhado para homologação. Veja o calendário completo:









O CONSUP também aprovou a publicação do edital de auxílio emergencial para os estudantes que necessitam de ensino remoto. Documento deve ser publicado nesta segunda-feira (14).



Na quinta-feira da semana passada, dia 10, o Ministério Público Federal (MPF) remeteu a todos os campi do Instituto uma recomendação, pedindo urgência no lançamento dos editais para concessão do auxílio.

De acordo com o IFRN, o plano de retomada foi construído coletivamente, com o objetivo de orientar os campi para o retorno das atividades acadêmicas com o menor impacto possível aos estudantes do IFRN.