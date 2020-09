Caixa deposita Auxílio Emergencial para nascidos em junho

A Caixa realizou nesta quarta-feira (16) o pagamento do Auxílio Emergencial para 3,9 milhões de brasileiros nascidos em junho, conforme o calendário do Ciclo 2.

A partir hoje, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, transferências bancárias e compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Ao todo, já foram pagos R$ 194,6 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,2 milhões de brasileiros, num total de 277,2 milhões de pagamentos.

Nesta quinta-feira (17), a Caixa concluirá os pagamentos do Ciclo 1, quando poderão sacar o benefício em dinheiro outros 3,8 milhões de cidadãos nascidos em dezembro.

O banco reafirma que os clientes não precisam madrugar nas agências. Todos que chegarem no horário de funcionamento das agências, das 8h às 13h, serão atendidos.

VEJA CALENDÁRIO COMPLETO DO CICLO 2









DESBLOQUEIO DE CONTAS:

Os beneficiários do Auxílio Emergencial que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral podem realizar o desbloqueio pelo próprio aplicativo CAIXA Tem. Para isso, basta seguir as orientações do aplicativo para enviar a documentação. O processo é digital e o desbloqueio ocorre em até 24 horas.

Os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão informados pelo CAIXA Tem que devem procurar uma agência.