A fala de Guedes ocorreu em fevereiro deste ano, ao comentar as reformas administrativas pretendidas pelo governo federal. "O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático", declarou; O Sindicato dos Policiais Federais da Bahia ingressou em maio com a ação de reparação pelo dano moral coletivo contra o ministro; Ainda cabe recurso da decisão.