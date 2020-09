PRF registra 193 acidentes na BR-304 de janeiro a setembro de 2020

A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte divulgou nesta quinta-feira (24) o levantamento sobre o número de acidentes registrados na BR-304, no trecho que corta o Estado.

De acordo com o PRF De Santiago, da Base Descentralizada de Comunicação Social do órgão em Mossoró, somente do período que vai de janeiro até a metade do mês de setembro deste ano, foi registrado um total de 192 acidentes na rodovia federal.

Quanto ao número de vítima, foram registradas 61 pessoas com ferimentos graves e 14 óbitos no período.

Com relação a 2019, no mesmo período do ano a PRF registrou 235 acidentes, com 71 vítimas feridas com gravidade e 18 mortes.

Segundo De Santiago, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas, o que mostra a necessidade de despertar nos condutores os riscos desenvolvidos nessa atividade.

“Para que nós possamos ter um trânsito mais seguro, mais humano, é preciso a responsabilidade de todos. Obedecer às leis de trânsito, não ultrapassar os limites de velocidade. Quanto mais velocidade, mais risco em um acidente de trânsito, mais risco de mortes no local do acidente. Então, a Polícia Rodoviária Federal orienta a todos os condutores que obedeçam as lei de trânsito para que, assim, nós possamos ter um trânsito mais seguro”, disse o Policial.









ACIDENTES RECENTES

Nesta quarta-feira (23) três pessoas perderam a vida em dois acidentes registrados no trecho da BR-304, entre as cidade de Mossoró e Assú.

Os dois acidentes foram registrados no período da tarde, com poucos km de distância entre o primeiro e o segundo e cerca de 1h30 de diferença.

Entre as vítimas está Ana Paula dos Santos Paiva, filha da cabeleireira ngela Santos e mãe do cantor mossoroense Nuzio Medeiros.

Ana Paula seguia no sentido Mossoró/Assu, onde morava, quando o carro dela foi atingido de frente por outro veículo que fazia uma ultrapassagem perigosa. O motorista do veículo Edson Iedo Alves Mota, também morreu no acidente.

Veja mais:

Imprudência no trânsito deixa 3 pessoas mortas em acidentes na BR-304





No final do mês de agosto, quatro jovens morreram também em um acidente na BR-304, no município de Santa Maria. Elas eram moradoras da comunidade Maisa, na zona rural do município de Mossoró.

Evelin Raiane, 20 anos, Maria Isabel, 17 anos, Isabell Medeiros, 15 anos, e Rayanni Silva, 17 anos, seguiam para a cidade de Natal, onde passariam o final de semana para comemorar o primeiro emprego de uma delas, quando aconteceu o acidente.

O carro em que elas estavam não respeitou um “siga e pare” e tentou ultrapassar a fila de carro que aguardavam a vez, colidindo com uma carreta que vinha no sentido oposto.

Veja mais:

Veja nomes e fotos das vítimas do acidente em Santa Maria





DUPLICAÇÃO DA BR-304

Há anos que a duplicação da BR-304 vem sendo pauta de solicitações. Em novembro de 2019, o senador Jean Paul Prates aprovou emenda na Comissão Mista de Orçamento (CMO), do Congresso, incluindo a duplicação da rodovia (do entroncamento com a BR 226 até a divisa com o Estado do Ceará) na Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano de 2020.

No entanto, a obra depende de investimento do governo federal. Com a duplicação, acredita-se que haverá uma redução no número de mortes.

Veja mais:

Prates inclui duplicação da BR 304 no Lei Diretrizes Orçamentárias de 2020