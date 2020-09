Quase 800 kg de drogas apreendidas pela PF no RN são incineradas em Arês

Ação foi realizada nesta quinta-feira (24), no alto-forno de uma usina na Zona Rural do município; O montante destruído é resultante de apreensões realizadas neste ano no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, bem como no Porto de Natal; Entre as drogas incineradas estão maconha e cocaína e fenacetina/tetracaína, substâncias utilizadas por traficantes para misturar e acrescentar volume à cocaína.