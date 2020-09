Bolsonaro passa por cirurgia para retirar cálculo na bexiga nesta sexta, 25

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu entrada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (25), para passar por uma cirurgia de retirada de pedra na bexiga. Ele chegou ao hospital por volta das 7h.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta manhã, "Nas próximas horas, ele passará por um procedimento cirúrgico minimamente invasivo para a retirada de cálculo da bexiga denominado Cistolitotripsia endoscópica a laser sob anestesia”.

A cirurgia é considerada de baixo risco e precisa de anestesia geral. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, a cirurgia será feita pelo médico urologista Leonardo Borges e está marcada para 10h30.

Um cardiologista acompanhará o procedimento e a data de saída do hospital será avaliada após a cirurgia. Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite desta quinta-feira (24).

Em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada no último dia 1º, Bolsonaro disse que tem o cálculo há mais de cinco anos.

Segundo o presidente, a pedra está na bexiga e é maior do que um grão de feijão. A estimativa é que tenha entre 2,5 e 3 cm.

Médicos urologistas explicam que a pedra na bexiga costuma vir do rim, mas também pode se formar na própria bexiga e pode provocar dores para urinar e, em alguns casos, sangramento.

O urologista George Tormim Borges Júnior diz que é possível o paciente conviver com a pedra na bexiga por muito tempo, mas chega um momento em que ela aumenta de tamanho e passa a incomodar muito.

“Com o passar do tempo, ela dentro da bexiga, se infecta e vai aumentando o tamanho progressivamente. A gente vê casos que a pessoa passa vários anos com aquele cálculo incomodando pouco. Depois de algum tempo, passa a incomodar mais porque, na hora da micção, ele obstrui a urina sair”, explica.

CIRURGIAS

Desde que sofreu uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em setembro de 2018, Bolsonaro já foi submetido a cinco cirurgias - quatro delas relacionadas ao ferimento, além de uma vasectomia feita em janeiro deste ano.

A necessidade da operação desta sexta já havia sido mencionada pelo presidente anteriormente, em setembro.