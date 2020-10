Prefeitura de Macaíba lança edital de concurso público com 641 vagas

A prefeitura municipal de Macaíba lançou o edital do concurso público para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 641 vagas, sendo 236 para cargos de nível médio e 395 para cargos de nível superior, com salários que variam entre R$ 1.190,46 e R$ 11.630,85

As inscrições serão realizadas no período 24 de outubro a 03 de dezembro de 2020, exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico www.consulplan.net.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 para os cargos de nível médio e de R$ 105 para os cargos de nível superior. O valor deve ser pago até o dia 04 de dezembro, para validação da inscrição. O pedido de isenção da taxa também deverá será realizado via internet, no período de 24 a 28 de outubro de 2020.

O Concurso Público constará de duas fases, sendo uma prova objetiva para todos os cargos e prova de título para cargos de nível superior.

A Prova Objetiva será aplicada nos municípios de Macaíba e Natal, nas datas prováveis de 31 de janeiro de 2021 e 07 de fevereiro de 2021.

Edital tem prazo de validade de 2 anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura de Macaíba..

O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Prefeitura do Município de Macaíba e publicado em Diário Oficial do Município e no site da Consulplan.

Veja o edital completo AQUI.