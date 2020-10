Potiguar de Mossoró vence o Jaciobá/AL, por 7 a 3, em Arapiraca

Mesmo sem campo para treinar e jogar (Nogueirão está interditado) e sem apoio da gestão Rosalba Ciarlini, o Potiguar de Mossoró segue firme no Campeonato Brasileiro da Série D.

Neste domingo, o representante de Mossoró na competição nacional, massacrou na tarde deste domingo, 25, o Jaciobá/AL, por 7 a 3, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca/AL, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2020.

Aos 11 minutos, o lateral esquerdo Ciel tratou de abrir o placar da partida, 1 a 0. Dez minutos depois Anderson ampliou para 2 a 0. Aos 39 minutos, o goleiro Ferreira em cobrança de pênalti, bateu forte no meio para estufar as redes e terminar a primeira etapa com 3 a 0.

Na segunda etapa, aos 11 minutos o volante Romeu de cabeça fez 4 a 0. No minuto seguinte, Neto em um belo chute fora da área, diminuiu para o adversário, 4 a 1. Em seguida, após passe de Val que encontrou André Beleza sozinho para ampliar, 5 a 1.

Em seguida o Jaciobá/AL ainda conseguiu diminuir com Diego e Robson, para 3 x 5. Mas o Time Macho ainda encontrou mais dois gols na partida, com Rodrigo e Val Paraíba que decretou números finais a goleada, 7 a 3.

Com o resultado o Potiguar retornou para o G-4, na quarta posição com 13 pontos, no qual segue continuando na briga pela classificação à próxima fase. O Bi campeão entra em campo agora no outro domingo, 01, quando faz o clássico estadual diante do ABC, ás 16 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal/RN, válido pela décima rodada.