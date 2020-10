A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN), prorrogou as inscrições para o processo seletivo para a escolha de egressos de cursos superiores para atuarem como pesquisadores-bolsistas em projetos de pesquisa e inovação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 2 de novembro. O candidato deverá preencher o formulário disponível AQUI e anexar a documentação exigida neste edital.

Ao todo, serão disponibilizadas dez bolsas de pesquisas para profissionais de nível superior de diversas áreas. O prazo total das bolsas é de 24 meses. O valor das bolsas é de R$

1.500 mensais, para uma carga horária presencial de 30 horas semanais.

As vagas serão distribuídas conforme o quadro abaixo:









O objetivo da seleção será proporcionar aos candidatos selecionados a oportunidade de contribuir para o projeto institucional de inovação na gestão da PCRN.

Segundo a diretora de planejamento e finanças, Paoulla Maués, "o objetivo da seleção é desenvolver atividades de inovação junto aos diversos setores da Polícia Civil, com o intuito potencializar produtos, técnicas, metodologias e processos advindos dos avanços da Ciência e da Tecnologia, na busca do êxito dos serviços oferecidos à população e na modernização da gestão pública, considerando que a atual gestão da Instituição, que visa à eficiência, consistente na capacidade de alcançar resultados positivos com esforço e custo reduzidos", declarou.

Veja o edital completo AQUI.