Caern vai instalar conjunto motobomba para dobrar a oferta de água para Tibau

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) vai instalar novo conjunto motobomba, com capacidade para dobrar a oferta de água para a cidade de Tibau.

A troca ocorre nesta quarta-feira (28), a partir das 8h, no poço da cidade. O serviço deve ser concluído na madrugada da quinta-feira (29). Serão necessárias 48 horas para normalizar o abastecimento em Tibau e 72 horas para normalização do abastecimento na comunidade Gangorra.

O sistema de abastecimento de água atual funciona com um conjunto motobomba que tem a vazão de 100 mil litros de água por hora. Após a instalação do equipamento, com maior capacidade, a Caern passa a bombear 200 mil litros de água por hora.

“É importante que a população continue com ações de uso racional de água. A medida operacional da Caern tem o objetivo de ampliar atendimento. Usar água de forma consciente é importante para o bolso do consumidor, e, principalmente para o meio ambiente”, diz a Caern