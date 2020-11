Ufersa lança edital com 21 vagas para professores substitutos

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) abriu um novo Processo Seletivo com 21 vagas para o cargo de professor substituto, em diversas áreas, com atuação nos campi de Mossoró, Pau dos Ferros e Angicos.

As vagas ofertadas são para as áreas de formação: Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas ou na área de Ciências da Saúde, Agronomia, Veterinária, Zootecnia ou áreas afins, Estatística, Engenharia Florestal, Agrícola ou de Pesca.

Veja o edital com a descrição das vagas AQUI.

Os profissionais admitidos irão desempenhar atividades em carga horária de 20 a 40 horas semanais e contarão com salários que podem variar de R$ 2.236,31 a R$ 4.058,48 ao mês.



Os interessados poderão se inscrever no período de 31 de outubro a 9 de novembro de 2020, exclusivamente, por meio do site da universidade. Acesse AQUI.

A taxa de inscrição terá valores que variam de R$ 50,00 a R$ 70,00 e o pagamento deverá ser efetuado até dia 10 de novembro de 2020. Já aqueles que desejam isenção da taxa, deverá realizar a solicitação no período de 31 de outubro a 3 de novembro de 2020.

A seleção dos candidatos será feito por meio de análise curricular, prova escrita e prova de aptidão didática.

As datas prováveis das provas serão:

Grupo I - 29 de novembro a 5 de dezembro

Grupo II, 6 a 12 de dezembro

Grupo III, 13 a 19 de dezembro

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de um ano, a contar da homologação do respectivo resultado, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.