Caern lança promoção de Black Friday com descontos progressivos no cartão

Os clientes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) terão descontos na taxa de juros nos pagamentos com cartão de crédito. A promoção é válida somente de 24 a 28 de novembro de 2020. A ação especial de Black Friday terá descontos progressivos.

Em negociação com a FlexPag, que é a empresa contratada para pagamentos via cartão de crédito, a Caern conseguiu vantagens para seus clientes.

A taxa de juros para quem paga no cartão é de 1,55%, para pagamentos no débito e crédito para o vencimento, ou seja, à vista e de 2,95% para parcelamentos. O desconto sobre essa taxa será progressivo, assim para os pagamentos à vista, o desconto pode chegar a 7%.

No parcelamento no cartão de crédito, o desconto será de 10%, entre a 2ª e 6ª parcelas. Pode chegar a 20%, entre a 7ª e 9ª parcelas. Já o desconto máximo será de 30% da 10ª a 12ª parcelas.

O desconto será lançado automaticamente em todas as negociações do período. No pagamento através do cartão de crédito, a Caern está dispensando juros e multas relativos às faturas atrasadas.

O parcelamento pode ser feito pelo Whatsapp (84) 98137-2343, na Agência Virtual (caern.com.br), através do link parcelamento de dívidas, ou nos escritórios de atendimento, mediante agendamento prévio na Agência Virtual ou no endereço agendamento.caern.com.br.

NEGOCIAÇÃO

Além do parcelamento através do cartão, a Caern continua até 31 de novembro com a negociação de débitos por meio da conta de serviços. Nesta modalidade, a parcela mínima corresponde a 50% do valor médio da fatura.

Assim, se o consumidor tem uma fatura mensal média de R$60, o seu valor mínimo para a parcela é de R$30, respeitando a incidência de juros, multas e atualização monetária. Dependendo do valor, o parcelamento pode ser feito em até 36 vezes. A negociação acontece pelo menos canais whatsapp, site ou presencialmente.