Oil & Gas Expo começa nesta segunda-feira no Hotel Garbos, em Mossoró

Este ano, será híbrido (virtual e presencial) por causa da pandemia de Covid-19. Manterá, porém, a mesma grade de 2019: painéis, estandes virtuais, rodada de negócios, pela plataforma EventMobi; e o II Simpósio de Petróleo e Gás do Onshore Brasileiro, através da plataforma Doity. Algumas atividades, como a abertura, serão presenciais.

O Mossoró Oil & Gas 2020 Expo será aberto segunda-feira (23), às 20h, no Hotel Garbos. Seguirá até o dia 26 (quinta-feira), com programação técnica e científica. Confirmam presença na abertura Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró, Sebrae, Fiern, entidades de petróleo e gás, entre outras organizações.



Evento nacional, o Mossoró Oil & Gas 2020 é focado no setor de exploração e produção de petróleo onshore do Brasil. A proposta central é discutir a extração em terra e águas rasas e a cadeia produtiva, e incluir fornecedores de bens e serviços nesse segmento.

Programação

Outra atração será o Mesa Reate – evento nacional sobre Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE 2020), do Governo Federal. O Mesa Reate ocupará a agenda do dia 24 e é mais uma etapa da política federal de revitalização do onshore.

Dia 25, a programação reserva, na Arena Inovação, apresentação de dez empresas inovadoras (8h às 12h); rodada de negócios (8h às 12h); Simpósio de Petróleo e Gás do Onshore Brasileiro – trabalhos acadêmicos (8h às 18h). Na Arena Petróleo e Gás, no mesmo dia, haverá o Seminário de Segurança Operacional e Meio Ambiente Terrestre (Somat), das 9h às 13h; painéis Novo Mercado do Gás (14h às 15h30) e Oportunidades de negócios no Onshore Brasileiro (16h às 17h30).

A Arena Inovação e a rodada de negócios continuarão dia 26 (8h às 12h), como o Simpósio de Petróleo e Gás do Onshore Brasileiro (8h às 12h). Os painéis na Arena Petróleo e Gás serão Oportunidades e desafios para os fornecedores da Cadeia de Óleo e Gás (14h às 15h30) e Licenciamento ambiental: novas perspectivas para o Onshore (16h às 17h30).

O evento

O Mossoró Oil & Gas Expo é realizado pelo Redepetro RN e Sebrae RN, com apoio de organizações, patrocinadores e outros parceiros. Reafirma Mossoró como capital do onshore brasileiro em fase otimista do setor: novos operadores; oportunidades de entrada em campos maduros; oferta permanente; Reate 2020 em funcionamento e marcos regulatórios mais modernos.