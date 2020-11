Governo libera novos vouchers de turismo pelo Aplicativo Nota Potiguar

Nesta terça-feira (24), a partir das 10h da manhã, o Governo do Rio Grande do Norte abre o último lote de 2020 do programa Turismo Cidadão. Serão 160 vouchers disponíveis para a troca de diárias em meios de hospedagens e passeios de buggy.

Ao longo da fase experimental foram mais de mil vouchers distribuídos em cinco lotes. Os usuários do aplicativo Nota Potiguar devem ficar atentos ao horário, pois normalmente os vouchers esgotam em poucos minutos.

A iniciativa é uma ação pioneira do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, idealizada pela Secretaria de Turismo (Setur) e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) desenvolvida por meio da Secretaria de Tributação e o programa Nota Potiguar, para fomentar o retorno da atividade turística no estado, beneficiando cidadãos e empresas.

“O Turismo Cidadão se mostrou um importante instrumento de fomento à esta importante atividade econômica, como uma ação adotada pelo Governo do Estado em um momento delicado em que o setor atravessava. O êxito dessa fase piloto nos leva a pensar em outros atrativos a partir do próximo ano, como medida de fomento ao segmento na baixa temporada”, contou o secretário de tributação Carlos Eduardo Xavier.

Após o término desta primeira fase, com aumento de procura durante os três meses de realização (setembro, outubro e novembro), a previsão é do retorno em março de 2021 com mais opções de serviços turísticos.

O programa de troca de pontos cadastrou pousadas, hotéis e serviços de passeio turístico de buggy regularizados junto ao Selo Turismo+Protegido.

O selo atesta que as empresas e prestadores de serviços turísticos, treinaram os funcionários e praticam as regras de segurança sanitária, fator indispensável para assegurar o Rio Grande do Norte como destino seguro.

“Desde sempre a nossa maior preocupação sempre foi com a segurança dos viajantes e também dos moradores, por isso o programa que obteve tanto sucesso está diretamente ligado à outorga estadual”, explicou Aninha Costa, titular da pasta da Setur.

A secretaria de turismo tem realizado um amplo trabalho junto aos meios de hospedagem, auxiliando no cadastro ao programa, para que mais empresas possam ser beneficiadas e o cidadão tenha mais opções na hora de escolher sua hospedagem ou passeio de buggy.

Veja relação de empreendimentos participantes AQUI.