Por meio de live realizada em seu perfil oficial no Instagram, na tarde desta terça-feira (24), a Governadora Fátima Bezerra anunciou a publicação do edital do Concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

De acordo com ela, o documento será publicado na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial do Estado.

O último certame para o órgão ocorreu há 12 anos, em 2008. Em setembro o governo do RN havia determinado que a responsabilidade pela condução do trâmite fosse da própria PCRN, a fim de acelerar o processo.

“A ampliação do efetivo contribuirá para que a Polícia Civil cumpra suas funções de forma ainda mais eficaz”, disse a governadora na época.

O tempo transcorrido desde o último concurso provocou o aumento do déficit de profissionais no estado. O novo certame irá disponibilizar 301 vagas, sendo 47 para delegados, 24 para escrivães e 230 para agentes.

Veja abaixo o vídeo completo do anúncio: