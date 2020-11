Policiais civis da Delegacia Municipal de Apodi,deram cumprimento, nesta quarta-feira (25), a mandados de busca e apreensão na cidade de Apodi, visando elucidar um crime de homicídio ocorrido em Felipe Guerra.

A ação aconteceu em parceria com a Delegacia de Capturas e Polinter (DECAP) e a Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FT-NUDEM), coordenada pela Polícia Federal e pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares de possíveis envolvidos no homicídio de Douglas Silva Barros, de 21 anos, ocorrido no dia 18 de outubro deste ano.

Ainda segundo as investigações, existe a probabilidade da participação de terceiros, parcialmente identificados, na ação criminosa.

As diligências com foco na elucidação do caso continuam. O possível autor do crime de homicídio, Pedro Henrique Freire Machado, está preso desde o dia 28 de outubro, quando foi detido no município de Floriano, no estado do Piauí.

Na época, segundo as investigações, foi identificado que ele já estava em rota de fuga, próximo ao Distrito Federal (DF).

