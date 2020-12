Governo do RN promove treinamento para captação de Turistas LGBTQ+

Em consonância com a estratégia de segmentação da atividade turística adotada pelo Governo do Estado, o Rio Grande do Norte, a partir desta terça-feira (1º), o diretor executivo comercial da Associação Internacional do Turismo LGBTQ+ e da Câmara de Comércio e Turismo LGBT no Brasil, Clovis Casemiro.

A visita culminará em uma ação de capacitação para o trade potiguar na praia de Pipa, no dia 7 de dezembro, voltada à captação de turistas LGBTQ+.

A iniciativa da capacitação é da Empresa Potiguar de Promoção Turística (EMPROTUR), em parceria com a Câmara LGBT do Brasil, Pipa Convention, Preserve Pipa/Ashtep, Abrasel, Sindetur e ABIH.

De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo, esse segmento corresponde a 10% da indústria a nível global e é responsável por 15% de sua movimentação financeira. Um amplo potencial de mercado ainda pouco desenvolvido no Rio Grande do Norte.

A ação acontece por meio de parceria inédita com a Associação Internacional do Turismo LGBTQ+ (IGLTA). O executivo comercial que representa o Brasil na IGLTA realiza um roteiro de 10 dias pelo Estado, e também acompanhará visitas técnicas em hotéis, pousadas, restaurantes, e experiências turísticas.

O roteiro será finalizado com um evento de capacitação para o trade turístico local. O encontro presencial, marcado para 7 de dezembro, às 16h, acontecerá no Hotel Pipa Atlântico, em Pipa. Na ocasião, Casemiro irá abordar o Turismo LGBTQ+, seu potencial de fluxo de turistas e geração de negócios.

"Ter uma estratégia segmentada é um primeiro passo para que essa pauta seja devidamente incorporada na promoção do turismo do Estado, outros segmentos e nichos prioritários, como sol e praia, ecoturismo e aventura, cultural, luxo, MICE, religioso, entre outros, serão trabalhados no curto prazo", ressalta o diretor-executivo da Emprotur, Bruno Reis.

SOBRE A IGLTA

Fundada em 1983, a IGLTA é a principal associação global dedicada a promover opções de acolhimento para os viajantes LGBTQIA+. Empenhada em oferecer informações de viagens para seu segmento, os membros da IGLTA podem ser encontrados em diversos países. A entidade tem contribuído também com profissionais do Turismo, aproximando a pauta do Turismo LGBTQIA+ ao mercado, promovendo conexões para ampliar os negócios.