Deputado requer aquisição de ambulância para Governador Dix-sept Rosado

O deputado Allyson Bezerra (SDD) protocolou requerimento na Assembleia Legislativa do RN pedindo a aquisição de uma ambulância de Semi UTI para os quase 13 mil habitantes do município de Governador Dix-sept Rosado, localizado na Microrregião da Chapada do Apodi.

“A população dixseptiense dispõe de apenas um pronto-socorro, que é utilizado para primeiros atendimentos. Em casos mais urgentes e graves, os pacientes acabam sendo encaminhados para outros municípios. Por isso, é de suma importância a aquisição de uma ambulância Semi UTI para a região, tornando mais eficiente o trabalho dos profissionais de saúde e garantindo o atendimento adequado àquela população”, justificou Allyson.

Segundo o parlamentar, a ambulância atenderá a grande demanda de pessoas que necessitam ser levadas, geralmente, para o Hospital Regional Tarcísio Maia, que fica a aproximadamente 40 km de distância.

O documento será encaminhado ao Governo do Estado através da Secretaria de Saúde Pública (Sesap/RN), a fim de que sejam tomadas as devidas providências.