Nesta terça-feira (1º) o deputado estadual Souza Neto (PSB), recebeu em seu gabinete, o diretor do campus Macau do IFRN, Jerdmiler Gomes de Paiva e o gerente de projetos da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUCERN), Erivan Amaral.

Na pauta, diversos assuntos de interesse dos municípios da Costa Branca: Reivindicações importantes voltadas para capacitação profissional, ensino profissional marítimo e regularização fundiária nos municípios da região.

Nesta importante reunião, Souza foi informado que o Incra vai avançar na regularização dos assentamentos rurais no Rio Grande do Norte.