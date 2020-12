Apenas 4% dos municípios do RN possuem unidades do Corpo de Bombeiros

Dos 167 municípios potiguares, apenas sete possuem uma unidade do Corpo de Bombeiros. Isso representa 4% dos municípios norte-rio-grandenses, a segunda menor proporção do Brasil.

Somente o estado do Piauí possui uma proporção menor: 2,6% dos municípios tem serviço do Corpo de Bombeiros sediado nos seus limites territoriais.

Esses são alguns dos resultados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2019, do IBGE, divulgada hoje (02). Em todo Brasil, 18% dos municípios possuem unidade do Corpo do Bombeiros. No Nordeste, são 8%.

Quando se trata de Defesa Civil, 152 municípios potiguares têm esse órgão, o que significa 89,8% do total. Essa é a maior proporção do Nordeste e a oitava maior do Brasil. Em 150 municípios do RN, essa estrutura é uma coordenadoria municipal.

Além da segurança pública, a Munic retrata também a situação dos municípios nas áreas de recursos humanos, recursos para gestão, comunicação e informática, governança, direitos humanos e articulação institucional. Todas as informações são fornecidas pela gestão municipal.

DE 15 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DIREITOS HUMANOS, RN PROMOVE TRÊS

De uma lista de 15 políticas públicas ou programas na área de Direitos Humanos, o Governo do Rio Grande do Norte promove três: promoção à igualdade racial e/ou enfrentamento ao racismo; promoção de direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e/ou enfrentamento à LGBTfobia; e atendimento a pessoas com transtorno mental.

Essa é uma das abordagens da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic) 2019 do IBGE.

Ficam de fora da lista de políticas ou programas do governo estadual: promoção à diversidade religiosa; proteção de mulheres vítima de violência doméstica; documentação de indivíduos pertencentes a povos e comunidades tradicionais e outras áreas que constam no questionário da pesquisa.

As informações da Estadic também são fornecidas diretamente pelos governos estaduais. Esta edição da pesquisa possui informações sobre segurança pública, recursos humanos, comunicação e informática e governança, além de direitos humanos.