Souza destina emendas para saúde e pavimentação em Lagoa d’Anta

O deputado estadual Souza Neto (PSB) recebeu esta semana em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o prefeito eleito de Lagoa D'anta, João Paulo Lopes (PL) para discutir e destacar as prioridades da futura gestão.

Atendendo aos pleitos apresentados durante a reunião, o parlamentar informou ao prefeito João Paulo, que já alocou recursos para serem utilizados na área da saúde e pavimentação do município nos próximos quatro anos.

Na oportunidade, Souza colocou o seu mandato de deputado estadual a disposição do seu governo à frente da prefeitura de Lagoa d’Anta, município que fica distante 109 km da capital do Rio Grande do Norte.