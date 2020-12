80 bombas de combustíveis são interditadas na Região Oeste do RN

De acordo com o Ipem, as irregularidades nestes equipamentos cresceram cerca de 50% no mês de novembro, na comparação com outubro deste ano; Entre as principais irregularidades estão a vazão de combustível abaixo do permitido e erro no desligamento automático após abastecimento. A maior parte delas foram encontradas em Mossoró, Areia Branca e Triunfo Potiguar.