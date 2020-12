Em nota, Rosalba diz que vai “provar a verdade” sobre caso da Arena das Dunas

Em nota, Rosalba diz que vai “provar a verdade” sobre caso da Arena das DunasEm nota, Rosalba diz que vai “provar a verdade” sobre caso da Arena das Dunas. Nesta quarta-feira (9) o MPF denunciou a ex-governadora do RN e atual prefeitura de Mossoró, além do marido dela, Carlos Augusto Rosado, e outras 8 pessoas acusadas pelo esquema de corrupção que desviou cerca de R$ 16 milhões da construção da Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014, em Natal. “Está havendo uma primária falta de respeito a pessoas com vidas sérias e honradas”, diz Rosalba em nota.

A prefeitura de Mossoró, Rosalba Ciarlini, se pronunciou por meio de nota enviada por sua assessoria, sobre a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, nesta quarta-feira (9).

Rosalba e seu esposo, Carlos Augusto Rosado, são acusados de participação no esquema de corrupção que desviou cerca de R$ 16 milhões da construção da Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014, em Natal. Na época, ela era Governadora do Estado.

Na nota, enviada no final da tarde desta quarta, Rosalba afirma que “está havendo uma primária falta de respeito a pessoas com vidas sérias e honradas”.

Afirmou que o MPF propagou a notícia “para gerar consequências antes de algum pronunciamento ou análise da Justiça com o devido contraditório constitucional e informações que provarão a total inocência de quem não tem culpa alguma”.

Disse ainda que irá provar sua inocência, bem como a de seu esposo, e que a obra da Arena das Dunas foi aprovada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal.

Veja nota na íntegra:

1- Já se tornou um dito popular, que uma mera suposição ou fala seja ela irreal ou surreal, jamais será prova, isso porque o estardalhaço de comportamentos que buscam os holofotes já se tornaram comuns contra aqueles que lutam na vida pública.

Está havendo uma primária falta de respeito a pessoas com vidas sérias e honradas.

Estamos lendo na imprensa a denúncia que o Ministério Público informa ter feito contra muitos pela construção da Arena das Dunas, inclusive incluindo os nossos nomes.

Adota o repetido estilo clássico de propagar a notícia para gerar consequências antes de algum pronunciamento ou análise da Justiça com o devido contraditório constitucional e informações que provarão a total inocência de quem não tem culpa alguma.

2- Rosalba Ciarlini precisou voltar a trabalhar como médica na rede pública e dar plantões na rede particular 2 dias após sair do governo do estado e tem orgulho disso.

3- Vamos provar a verdade, logo adiantando que a obra da Arena das Dunas foi aprovada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal, este representado pelo Sr. Dr. Rodrigo Teles, MD. Procurador da República, além doutras autoridades institucionalizadas.

Natal/RN, 09 de dezembro de 2020.