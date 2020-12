Onda de violência: PM registra mais um assassinato em Mossoró

Assassinato aconteceu no início da noite desta quarta-feira, dia 9, na Av Lauro Monte Filho, perto do Posto 30 de Setembro; Dois homens foram vistos fugindo do local numa moto; O caso deve ser investigado pela Policia Civil; CONFIRA os detalhes de outros 4 assassinatos que ocorreram em Mossoró nos últimos cinco dias.