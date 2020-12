Clientes da Caern terão nova oportunidade de renegociar débitos com a Companhia

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) vai promover mais uma campanha de negociação de débitos, com duração de apenas dez dias, dando chance a quem não conseguiu aproveitar as últimas campanhas.

Segundo a Companhia, o período agora, com todas as condições especiais de promoções anteriores, vai de 14 a 24 de dezembro.

A boa receptividade das facilidades oferecidas motivou a Caern a realizar a nova campanha. Na edição anterior, encerrada no dia 3 de novembro, foram negociados R$ 10,8 milhões em débitos, com 8.195 parcelamentos feitos, e R$ 620 mil pagos como entrada dos parcelamentos.

A Caern registra um alto índice de inadimplência em todo o Estado. Além de atuar para reverter esse quadro, a iniciativa também dá oportunidade para que os consumidores evitem registros de inadimplência, ajudando ainda a garantir a manutenção de um serviço de qualidade.

Em dezembro, os débitos poderão ser parcelados com pagamento de entrada de 5% do valor total. Será dado desconto integral de juros e multas para faturas anteriores a novembro de 2020. E o restante do saldo pode ser parcelado em até 36 vezes.

Os consumidores interessados podem fazer a negociação pelo site, pela agência virtual, pelo whatsapp, ou por atendimento presencial agendado no escritório mais próximo de sua casa.