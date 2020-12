Detran vai realizar leilão online com 331 lotes de veículos e sucatas

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) leiloa na próxima quarta-feira (16), 122 lotes de veículos e 109 lotes de sucatas. As visitações vão acontecer segunda-feira (14) e terça-feira (15), nos pátios de Natal, Mossoró e Assú.

Os veículos destinados ao leilão foram apreendidos em fiscalização do órgão e não reclamados por seus proprietários no prazo de 60 dias.

Esse leilão ocorrerá exclusivamente na modalidade online, em conformidade com o Decreto 29.512 de 13 de março de 2020, em virtude da pandemia do Coronavírus.

Os veículos e ciclomotores a serem leiloados estão retidos nos depósitos do Detran em Natal, Mossoró e Assú, com lotes que compreendem 122 veículos que vão continuar em circulação, sendo 7 carros e 115 motos; e outros 109 lotes destinados exclusivamente à sucata, sendo 13 lotes de carros, 44 lotes de motos individuais, 52 lotes de grupos de sucatas.

Somente será permitida a avaliação visual dos lotes, não sendo possível manuseio, experimentação e retirada de peças.

Em Natal, a visita serrá das 08h às 14h, no Pátio do Detran/RN, antiga Garagem da Guanabara, na Rua Bom Pastor, 1222, Quintas.

Em Mossoró, as visitas podem ser feitas das 8h às 12h, em dois locais: no pátio da 2º DPRE, RN 117 (Caminho para Dix Sept Rosado) e no depósito da 2º DPRE, Av. Lauro Monte, Abolição I. Em Assú, será no 10º BPM, Rua João Celso Filho, das 8h às 12h.

O leilão online ocorrerá às 10h no site da Lance Certo, no endereço www.lancecertoleiloes.com.br. Para participar, as pessoas físicas e jurídicas devem se cadastrar no site do leilão e cumprir todas as exigências com antecedência mínima de 48 horas.

O Edital e todas as informações do leilão com a relação completa lotes, imagens e as especificações de marca, placa, ano de fabricação e valor inicial do bem podem ser conferidas no site da Lance Certo Leilões.

Mais informações sobre o Leilão podem ser conferidas no site da Lance Certo, nos telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146; (84) 99171-6264 e também no e-mail leilaodetranrn@gmail.com.

Quem teve o veículo apreendido e precisa regularizar a situação, deve entrar em contato via e-mail pelo leilaodetranrn@gmail.com, e também pelo (84) 99151-8390 (somente Whatsapp).